سمير غانم يُهنّئ فاروق الفيشاوي بعيد ميلاده

أجرى الفنان الكبير سمير غانم اتصالا تليفونيا بالفنان فاروق الفيشاوي ليهنئه بعيد ميلاده، متمنيا له كل الصحة والنجاح خلال الفترة المقبلة. واتصل سمير بفاروق أثناء احتفال فاروق بعيد ميلاده وسط مجموعة من زملائه الفنانين. يذكر أن سمير قدم مع الفيشاوي فيلم "تجيبها كده تجيبها كده هي كده" وهو فيلم كوميدي حقق نجاحا كبيرا وارتبطا معا بعلاقة صداقة. قد يهمك أيضاً : إتهام الفيشاوى بالبلطجة والتعدي على الطريق العام لبلبة وإلهام شاهين في عيد ميلاد فاروق الفيشاوي

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