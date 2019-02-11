شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زيزى عادل تطرح برومو أغنية "الرجالة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة زيزى عادل برومو أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "الرجالة" استعدادا لطرحها خلال احتفالات عيد الحب وهى من كلمات نادر صالح، وألحان أحمد البرازيلى، وتوزيع أكرم عادل، وميكس ماستر ماهر صلاح. يذكر أن آخر أعمال المطربة زيزى عادل، أغنية "ضحكة مصطنعة"، والتى طرحتها فى نوفمبر الماضى، وهى من كلمات وألحان زيزى عادل، ووزعها إيهاب سمير، ويعد آخر كليب لها بعنوان "ابسط نفسك"، الذى حقق نسبة مشاهدة عالية على "يوتيوب".

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