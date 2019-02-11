شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى من كواليس تصوير "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز، جمهورها بصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "الملكة"، حيث من المقرر أن تنافس به فى سباق دراما رمضان المقبل.

وظهرت ياسمين فى الصورة التى نشرتها عبر حسابها على إنستجرام مع الفنان أحمد صلاح حسنى، وعلقت: "صباح الفل".

و"الملكة" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد صلاح حسنى وهند عبد الحليم وهاجر الشرنوبى وأحمد العوضي ومحمد عز، من تأليف عبد الله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، ومن إخراج حسام على وإنتاج تامر مرسى.



