والد ميرهان حسين يكشف سبب عدم زيارتها في السجن وموعد خروجها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، إنه يتبقى يوم واحد فقط على خروج ابنته من سجن النساء بالقناطر.

وأكد "بسيوني"، في تصريح خاص لمصراوي، أن النيابة لم توافق على قضائها 11 يوما في محبسها، لتظل 14 يوما تقضيها بسجن القناطر.

وأضاف: "طبقا للقانون لم نستطع زيارتها خلال الفترة الماضية، لأن عقوبتها أقل من شهر"أسبوعان فقط"، وبعدها تخرج ميرهان لاستئناف مشاهدها ضمن أحداث مسلسل قيد عائلي".

ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.