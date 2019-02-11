محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال المهندس حسين بسيوني، والد الفنانة ميرهان حسين، إنه يتبقى يوم واحد فقط على خروج ابنته من سجن النساء بالقناطر.
وأكد "بسيوني"، في تصريح خاص لمصراوي، أن النيابة لم توافق على قضائها 11 يوما في محبسها، لتظل 14 يوما تقضيها بسجن القناطر.
وأضاف: "طبقا للقانون لم نستطع زيارتها خلال الفترة الماضية، لأن عقوبتها أقل من شهر"أسبوعان فقط"، وبعدها تخرج ميرهان لاستئناف مشاهدها ضمن أحداث مسلسل قيد عائلي".
ووجهت النيابة العامة للفنانة تهم القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، كما وجهت لضابطي الشرطة تهم التعدي على الفنانة ميريهان حسين وهتك عرضها وسبها وقذفها.
كانت هذه تفاصيل خبر والد ميرهان حسين يكشف سبب عدم زيارتها في السجن وموعد خروجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.