في عيد ميلادها الـ 50.. تعرف على الجانب الإنساني في حياة جينيفر انيستون

كتبت - لمياء نبيل

تحتفل النجمة العالمية جينيفر أنيستون، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الـ50، إذ أنها من مواليد 11 فبراير 1969.

تستعرض لكم بوابة الوفد الجانب الانساني عن حياة جينيفر انيستون...

جينيفر ابنة الممثل اليونانى الأمريكى جون أنيستون والممثلة الأمريكية نانسى داو، ولدت في 11 فبراير 1969.

اكتسبت جينيفر شهرة عالمية عقب لعبها لدور رايتشل غرين في المسرحية التلفزيونية الهزلية "فريندز" والتي عُرضت من 1994 إلى 2004، وحصلت بفضل دورها في هذه المسرحية على جائزة الإيمي برايم تايم، كما نالت

جائزة الغولدن غلوب، وجائزة نقابة ممثلي الشاشة.

تُعتبر أنيستون اليوم واحدة من أعظم الشخصيات النسائية في التلفزيون الأمريكي.

تشارك انيستون في العديد من الأعمال الخيرية فتقوم ببعض التبرعات الخيرية من فترة إلى أخرى فهي شريكة في إحدى المؤسسات الخيرية غير الهدافة للربح والتي تُساعد للأيتام في تيخوانا بالمكسيك.

ويشار الى ان قد ظهرت جيني أيضا في العديد من الإعلانات التلفزيونية لدعم وجمع

التبرعات لصالح الأطفال في المشافي؛ كما قامت في سبتمبر 2008 بحملة تبرع لصالح مرضى السرطان، وشاركت في فيديو تحت عنوان "لا يمكن الانتظار" وهو عبارة عن حملة مجانية للتحسيس بضحايا القتل في بورما.

في نفس الوقت تبرعت أنيستون بمبلغ نصف مليون دولار لصالح منظمة أطباء بلا حدود في هايتي، كما شاركت في حفلات تيليثون في نفس الدولة.

وأيضاً في 12 أكتوبر عام 2017 أُفيد أن أنيستون قد تبرعت بمبلغ نصف مليون دولار إلى الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ثم تبرعت بنصف مليون دولار آخر لفائدة مؤسسة ريكي مارتن لمساعدة ضحايا إعصار هارفي، إيرما وماريا.