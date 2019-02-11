تعرف على موعد حفل أحمد جمال في القاهرة

يستعد الفنان أحمد جمال لإحياء حفل غنائي في القاهرة بـ"بورتو كايرو مول" على طريق القاهرة السويس الصحراوي.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 15 فبراير، ودخول الحفل بدعواتمجانية.
يذكر أن جمال قد أحيا حفلاً غنائياً للمرة الأولى في فرنسا يوم السبت الماضي، وذلك إحياء لذكرى العندليب الأسمر عبد الحليم
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