1 مارس.. منير يلتقي جمهوره بعد غياب في الرحاب

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محمد منيركتبت - تقى عادل
يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في "فاميلي بارك" في مدينة الرحاب.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 1 مارس،ويعتبر الحفل هو أول لقاء جماهيري، بعد صدور أعمال غنائية جديدة لمنير من ألبومه الجديد
إضافة إلى حفله الغنائي بالقرية العالمية في دبي، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 15 فبراير الجاري.
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