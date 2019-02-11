1 مارس.. منير يلتقي جمهوره بعد غياب في الرحاب

محمد منير

كتبت - تقى عادل

يستعد الكينج محمد منير لإحياء حفل غنائي ضخم في "فاميلي بارك" في مدينة الرحاب.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة 1 مارس،

ويعتبر الحفل هو أول لقاء جماهيري، بعد صدور أعمال غنائية جديدة لمنير من ألبومه الجديد"وطن"، وهي: "طاق طاقية، لو باقي، أهل أوّل"، ومن المتوقع طرحه خلال الأيام المقبلة.

إضافة إلى حفله الغنائي بالقرية العالمية في دبي، المقرر إقامته يوم الجمعة المقبل 15 فبراير الجاري.