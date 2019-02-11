تفاصيل حفل عيد الحب لمحمد حماقي

كتبت - تقى عادل

يستعد الفنان محمد حماقي للاحتفال بعيد الحب مع جمهوره، وذلك من خلال حفل غنائي في أحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

تم تقسيم أسعار التذاكر إلى 4 فئات بحسب موقع الجلوس كالآتي:

الفئة الأولى: 1500 جنيه

الفئة الثانية: 2500 جنيه

الفئة الثالثة: 3500 جنيه

الفئة الرابعة: 5000 جنيه

وتشاركه الحفل الفنانة مايا دياب، على أن يبدأ الحفل في تمام الساعة الـ10 مساءً.

يذكر أن حماقي أحيا حفلًا جماهيريًا ضخمًا، الخميس الماضي، في نادي الشمس بمصر الجديدة، وحضره أعداد ضخمة من محبيه، وقدم حماقي مجموعة كبيرة من أغنيات ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، ومنها "يا ستّار، الحكاية حكايتنا، أعمل إيه، صور، خدني إليك".