أحمد فهمي يبدأ تصوير مشاهده في مسلسل "بروفا" بلبنان

الفنان أحمد فهمي - أرشيف

كتبت - لمياء نبيل

يبدأ الفنان أحمد فهمي تصوير أولى مشاهده من مسلسله الجديد "بروفا"، وتشاركه البطولة الفنانة اللبنانية، ماجي بو غصن، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، والمسلسل إخراج: رشا شربتجي.

ويشار إلى أن "فهمي" ينتظر استكمال

تصوير فيلمه الجديد "اللعبة أمريكاني" الذى صور منه عدة مشاهد الفترة الماضية، وتشارك فى بطولته ناهد السباعى، وأيمن قيسون، شيماء سيف، بيومى فؤاد، أحمدالشامى، تأليف مدحت السباعى، وإخراج إيناس سيف.

جدير بالذكر أن آخر أعمال "فهمي" مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن"، وشاركه العمل: "ياسمين رئيس، خالد زكى، أحمد فؤاد سليم، محمد علاء"، وهو مأخوذ عن رواية أدبية تحمل نفس الاسم.

المسلسل تأليف: نور عبدالمجيد، وإخراج: أحمد مدحت.