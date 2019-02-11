فراس سعيد ينتهي من تصوير أحلى من الطلاق

الفنان فراس سعيد كتبت - مي صادق انتهى الفنان فراس سعيد من تصوير مشاهد فيلمه الجديد "أحلى من الطلاق"، أمام الفنانة فريال يوسف.

يناقش الفيلم قضية اجتماعية، وهي أزمة الطلاق، وتدور أحداثه يوسف.يناقش الفيلم قضية اجتماعية، وهي أزمة الطلاق، وتدور أحداثهحول عروسين يقرران الانفصال بعد زفافهما مباشرة، الفبلم بطولة فريال يوسف، وفراس سعيد، تأليف أيمن سليم، ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

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