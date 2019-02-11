الجمعة.. كايروكي وزاب ثروت يجتمعان في ساقية الصاوي

كايروكي وزاب ثروت كتبت - تقى عادل يستعد مغني الراب الشهير زاب ثروت، وفريق "كايروكي"، لإحياء حفل غنائي في ساقية الصاوي. ومن المقرر أن يقام الحفل، الجمعة 15 فبراير، كما يشاركهم الحفل المطرب عبدالرحمن رشدي، إنجي نظيف، شريف الهواري، ويبدأ الحفل فبراير، كما يشاركهم الحفل المطرب عبدالرحمن رشدي، إنجي نظيف، شريف الهواري، ويبدأ الحفلالساعة 7 والنصف. يذكر أن كايروكي اجتمع مع زاب ثروت في حفل غنائي في الجامعة الأمريكية نهايات العام الماضي، وجمعهما عملا غنائيا بعنوان "في السما" عام 2017.

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