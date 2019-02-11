أغنية "م البداية" لـ محمد حماقي تقترب من 10 ملايين مشاهدة

اقتربت أغنية "م البداية" للمطرب محمد حماقي من تحقيق حوالى 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "اليوتيوب" وهى من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.

وتقول كلمات الأغنية "م البداية قولتلك أن مش دايماً يكون الحب كافي.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافي".

يذكر أن محمد حماقي أقدم على خطوة جريئة خلال ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، حيث طرح 20 أغنية كاملة، تعاون من خلالها مع العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، وغيرهم، كما تعاون مع عمرو مصطفى ومحمد يحيى على صعيد التلحين ونادر حمدي موزعًا.

من ناحية أخرى، قرر حماقي، أن يحتفل مع جمهوره بعيد الحب، من خلال حفل غنائي من المقرر إقامته في إحدى فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، يوم 14 فبراير الجاري.

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