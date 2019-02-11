افتتاح معرض رامبرانت وفيرمير في "اللوفر أبو ظبي" الخميس المقبل

أعلن متحف اللوفر أبو ظبي، وهو أول متحف يحمل الاسم الشهير خارج فرنسا، أنه سيعرض أعمالاً للفنانين الهولنديين الكبار رامبرانت وفيرمير خلال الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أن أعمال الفنانين العظماء ستكون جزء من المعرض الأول للمتحف لعام 2019 والذي يفتتح بعنوان "رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي: روائع من مجموعة لايدن ومتحف اللوفر".

وقال رئيس المتحف مانويل رابت أن "امبرانت هو سيد العصر الذهبي، إنه عبقري عالمي، ومتصل بالعالم"، وتضم أعمال المعرض الـ 95 لوحة "A Young Woman Seated at the Virginals" للفنان فيرمير، ولوحتي "بورتريه لرجل" و"رأس شاب متشابك اليدين"، للفنان رامبرانت، ضمن مجموعة "دراسة لشخصية المسيح".

وتم افتتاح متإيمانويل ماكرون ، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان.

وتم تسويق متحف اللوفر أبو ظبي كأحد "المتاحف العالمية" للاحتفال بالتبادل الثقافي، وقد كلف الإمارات حوالي مليارحف اللوفر أبو ظبي في نوفمبر / تشريا الثاني 2017 - قبل خمس سنوات تقريبًا من الموعد المحدد - من قبل الرئيس الفرنسي دولار ، بما في ذلك حوالي 500 مليون دولار لاستخدام اسم اللوفر. ولم يؤكد المسؤولون سعره.

وسيفتتح معرض رامبرانت وفيرمير والعصر الذهبي الهولندي في متحف اللوفر في أبو ظبي من 14 فبراير /شباط إلى 18 مايو / آيار .

قد يهمك أيضاً :

تعرف على الفنانين الذين رزقوا بمولود جديد في عام 2018

غانم يُوضِّح أنّ القلعاوي أحد أهمّ الفنانين "التقال"