أمينة تُحضر ألبوم وتفخَر بـ"عاش يا وحش"

كشفت المطربة أمينة في تصريح خاص بـ"لايف ستايل" سعادتها بردود الأفعال المبهرة لأغنيتها الجديدة في كليب "عاش يا وحش" والتي تم طرحها مؤخرًا عبر اليوتيوب.

وأكدت أمينة أن رد فعل الجمهور في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل والشوسيال ميديا، فاجأها وفاق كل توقعاتها، مؤكدة أن ذلك راجع إلى تقديمها للأغنية بشكلٍ جديد ومختلف تمامًا عن كل أغانيها السابقة والتي قدمتها طلية مشوارها الفني.

وأعلنت أمينة أن ألبومها المقبل يحمل العديد من التغيرات والتطورات أيضًا، والتي ستكون بمثابة مفاجأة للجمهور في كل شيء، سواء في الكلمات والموسيقي والألحان والتوزيع؛ خاصة أنه يأتي بعد التعاون الأول بينها وبين الملحن والموزيع الموسيقي محمد رحيم، إلى جانب احتواء الألبوم على 3 أغاني شعبية، وباقي الألبوم أغاني مختلفة تمامًا عن كل ما قدمته من قبل وذلك في ظل احتواء الألبوم على 10 أغاني.

وتُعد أغنية "عاش يا وحش" أولى بشائر ألبوم أمينة الجديد، المقرر ظهوره للنور قريبًا وانتهت بالفعل من تسجيل أغنيات كثيرة منه حتى الآن، وتغنت أمينة فى "عاش يا وحش" كلمات ملاك عادل وألحان هاني فاروق وتوزيع أشرف البرنس.

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