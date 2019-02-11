شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فوزه بمهرجان الأغنية الإيطالية.. وزير الداخلية يهاجم مطربا من أصل مصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هاجم ماتيو سالفينى، وزير الداخلية، نائب رئيس الوزراء الإيطالى، متسابقا إيطاليا من أصل مصرى بسبب فوزه بجائزة مهرجان الأغنية الإيطالية.

سالفينى، هاجم فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، المتسابق أليساندرو محمود، صاحب الأصول المصرية، الفائز بالمركز الأول في النسخة الـ69 من مهرجان سان ريمو الإيطالى، حيث عبر عن اندهاشه لفوز الشاب بالجائزة.



ترجمة

وعن فوز أليساندرو محمود بالمركز الأول فى بمهرجان الأغنية الإيطالية، غرد سالفينى، قائلاً: "محمود.. أشك.. أجمل أغنية إيطالية؟ كنت سأختار أولتيمو.. أنتم ما رأيكم في ذلك؟".

وانتشرت تغريدة سالفينى بشكل كبير في وقت قصير، وأعاد مشاركتها عدد كبير من المغردين على "تويتر"، ليرد عليه محمود بعد ذلك في تغريدة: "أنا إيطالى، ولدت ونشأت فى ميلانو، وضعت فى الأغنية عبارة عربية، كذكرى لطفولتى، لكني إيطالى 100%".

يذكر أن أليساندرو محمود في ميلانو عام 1992 من أم إيطالية من جزيرة سردينيا وأب مصرى، وظهر في عام 2012 في برنامج إكس فاكتور للمواهب الغنائية، كما شارك من قبل فى مهرجان سان ريمو عام 2016.