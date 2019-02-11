"بويكا" في تجربة أداء لبطولة فيلم "The Batman" بدلاً من "بن أفليك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لنجم الأكشن الروسي، سكوت ادكنز الشهير بـ"بويكا"، وهو يقوم بتجربة أداء صوتي لشخصية "باتمان" والذي يقترب من أن يكون بديلاً للنجم بن أفليك بعدما انتشرت أقاويل خلال الأيام الماضية حول عدم استكماله بطولة السلسلة المقرر طرح أحدث أجزائها بحلول عام 2021.

وظهر سكوت بالفيديو وهو يقوم بالتحدث بنبرة البطل الخارق في حوار بينه وبين شخصية "ألفريد" الشهيرة ضمن القصص المصورة الخاصة بعالم "DC"، ولفت أدكنز أنظار رواد مواقع التواصل لقدرته على أن يكون باتمان الجديد، وذلك نظراً لبنيته الجسدية التي ستساعده على تجسيدها على شاشة السينما.

وطرح الجمهور المحب لشخصية "باتمان" العديد من ترشيحات النجوم ليحلوا محل بن أفليك، منهم روبرت باتينسون، جيك جيلينهال، جون هام، وحتي البعض منهم رأي أنه حان الوقت لأن تكون الشخصية سمراء البشرة ورشحوا النجم الأمريكي، مايكل بي جوردن.

يذكر ان سكوت ادكنز لديه العديد من المشاريع السينمائية خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "Triple Threat" والمقرر طرحه نهاية شهر فبراير الجاري، وفيلم الأكشن "Abduction"، وفيلم الجريمة "Avengement" والمقرر عرضهما خلال العام الجاري.