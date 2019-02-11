فيلم what men want يحقق 7 ملايين دولار في يومين

كتبت - مي صادق

حقق فيلم What Men Want نجاحا كبيرا بدور العرض الأمريكية، حيث حصد إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار فى يومين فقط من طرحه 8

فبرارير الماضي.

وتدور قصة فيلم ما يريده الرجال حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروي من قبل خبراء في الرياضة

والسحر في مهنتها ، ولكنها وبالعكس من ذلك.

ويشارك في البطولة كل من :تراجى بى هينسون ، يندى ماكلندون كوفى ، وماكس جرينفيلد ، وألديس هودج ،وغيرهم، ومن إخراج آدم شانكمان ، وتأليف نانسى مايرز.