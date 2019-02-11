انطلاق أولى حلقات مسلسل ريهام حجاج الجديد "كارمن"

كتبت - مي صادق

انطلقت امس أولى حلقات مسلسل "كارمن"، للفنانة ريهام حجاج، عبر قناتي "Cbc" و"Cbc دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ومن المقرر عرض المسلسل من السبت

إلى الأربعاء.

"كارمن" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو ينتمي لنوعية أعمال الـ60 حلقة، من تأليف ورشة كتابة تابعة

لإحدى الشركات تحت إشراف سامح مجدي، وإخراج حسين شوكت.

ويشارك ببطولة المسلسل بجانب ريهام حجاج، كل من محمد كيلاني، ولاء الشريف، شيرين، نور محمود، عمر الشناوي، عبير منير، أحمد حلاوة، ليلى عزالعرب، وعدد آخر من الفنانين.