ماجد المصري ينضم لأسرة مسلسل "زلزال"

ماجد المصري كتبت - مي صادق انضم الفنان ماجد المصري لأسرة مسلسل "زلزال"، بطولة الفنان محمد رمضان ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى، عقب انتهائه من تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل "بحر" بعد أسبوع. "بحر" بعد أسبوع. يواصل "المصري"، حاليًا تصوير مشاهده الأخيرة في مسلسل "بحر"، الذي ينتمي للدراما الصعيدية، ويعد أولى بطولاته المطلقة في عالم الدراما التلفزيونية، ويجسد خلال أحداثه شخصية عامل "جريد". جدير بالذكر أن "زلزال" يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل، وهو بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، خالد الصاوي، حسين فهمي، تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج ياسر سامي.

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