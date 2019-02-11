"جوجل" يحتفل بالذكرى الـ114 لميلاد أشهر حموات السينما ماري منيب

كتبت - مي صادق يحتفل محرك البحث "جوجل" بذكرى ميلاد الفنانة القديرة ماري منيب، التى يحل اليوم 11 فبراير الذكرى الـ114 لميلادها. غيّر محرك البحث "جوجل" واجهة المحرك الرئيسة، بصورة كاريكاتورية للفنانة الراحلة ماري منيب. وتعد ماري منيب أشهر حموات السينما المصرية، حيث اشتهرت بدور الحما فى السينما، وكانت أول ممثلة كوميدية يتم اسم الفيلم بدورها كحما مثل: "حماتى قنبلة ذرية، حماتى ملاك، الحموات الفاتنات".

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