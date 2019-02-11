إليسا تغادر لبنان إلى بروكسيل من أجل العملية الجراحية ليدها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 09:55 صباحاً -

غادرت يوم أمس الفنانة اللبنانية ​إليسا​ متجهة إلى بروكسيل في بلجيكا، من أجل إجراء عملية جراحية ليدها اليمنى.

ونشرت إليسا على إحدى صفحاتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي هذا الخبر، لتنهال تعليقات المتابعين وزملائها في الفن متمنين لها الشفاء العاجل.

وكانت إليسا قد صرّحت سابقا بأن سبب المياه المتراكمة في جسدها يعود إلى إزالة حوالي 7 بالمئة من الغدد اللمفاوية في إحدى العمليات خلال فترة معالجتها.

من أسرة موقع الفن نتمنّى الصحة السليمة لإليسا وأن تعود بخير إلى أحضان بلدها.