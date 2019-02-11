بالصور.. "جولدن أور" يفوز بجائزة جرامي لأفضل ألبوم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فاز ألبوم "الساعة الذهبية" (جولدن أور) بجائزة "جرامي" الموسيقية لأفضل ألبوم في العام.





وحصدت أغنية "هذه هي أمريكا" (ذيس إز أمريكا) جائزة تسجيل العام، في حين فازت الأغنية نفسها بجائزة أغنية العام.





وفازت دوا ليبا بجائزة أفضل فنان صاعد، كما حصلت ليدي جاجا على جائزة أفضل أغنية بوب فردية "أين تعتقد أنك ذاهب؟" (جونا.. وير دو يو ثينك يو آر جوين؟)، أما جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي فذهبت إلى المغنية أريانا جراندي.





وفازت كاردي بي بأول جائزة جرامي لها على الإطلاق وأصبحت أول مغنية راب تفوز بجائزة ألبوم العام المرموقة منذ عام 2004 وذلك عن ألبومها "إينفيجن أوف برايفاسي" (غزو الخصوصية).





وحصلت كيسي كوسجريفس على جائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الريف عن ألبوم "الساعة الذهبية" (جولدن أور).





وفاز فريق جريتا فان فليت بجائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الروك عن أغنية "من النيران" (فروم ذا فايرز) في حين ذهبت جائزة أفضل فيديو موسيقي لتشايلديش جامبينو واسمه الحقيقي دونالد جلوفر عن أغنية "هذه هي أمريكا" (ذيس إز أمريكا).



