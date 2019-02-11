الفنانة رانيا منصور تُعلن مشاركتها في مسلسل "ابن أصول"

كشفت الفنانة رانيا منصور عن انضمامها لأسرة مسلسل " ابن أصول" لتشارك به في المارثون الرمضاني المقبل.

وقالت في تصريح خاص لـ "لايف ستايل": أقوم بدور "رحمة" فتاة تهتم كثيرًا برعاية القطط والكلاب وتنتمي لجمعية لرعاية الحيوانات وأثناء عملها تلتقي بـ"ميشو" وهو الدور الذي يقوم به الفنان حمادة هلال ويعيشوا معًا قصة حب جميلة لا تخلو من المشاكل التي تنكشف مع الأحداث.

ويضم المسلسل نخبة كببرة من النجوم منهم، آيتن عامر، محمد نجاتي، سوزان نجم الدين، أحمد حلاوة، كريم أبو زيد، حمزة العيلي، وفاء سالم إيناس كامل، عماد رشاد، إنتاج شركه سينرچي للمنتج تامر مرسي، سيناريو وحوار أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد بكير.

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