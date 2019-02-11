الهام شاهين تؤكد أن "المركز الكاثوليكي" من المهرجانات المهمة في مصر

أكدت الفنانة إلهام شاهين أن مهرجان المركز الكاثوليكي من المهرجانات المهمة في مصر، بخاصة أنه يُكرم مجموعة كبيرة من الفنانيين ويختار أفضل الفنانيين الذين برعوا في أعمالهم خلال عام.

وأوضحت أنها تحرص دائمًا على حضور فعالياته، ودائما على تواصل مع القائمين عليه، مشيرة إلى أن الأب بطرس دانيال من المثقفين الذي دائما يقدر الفن والفنانيين ويطمئن على كل فنان وأشارت إلهام أنها سعيدة بتكريم فاروق الفيشاوي وأحمد بدير والفنانة إيمان سركسيان وكل المكرمين أمتعونا وأمتعوا الجمهور بفن رفيع المستوى.

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