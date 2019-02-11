كاردى بى ودوا ليبا تفوزان بجوائز Grammy لعام 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فازت بجائزة " Record Of The Year " أغنية " This Is America" وذلك فى حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 والمقام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية . ونالت النجمة كاردى بى جائزة أفضل البوم راب عن "Invasion of Privacy" وكانت جائزة أفضل مغنى جديد من نصيب النجمة دوا ليبا؛ وكانت جائزة أفضل البوم للعام من نصيب Golden Hour

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