شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار فى يومين لفيلم What Men Want والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم What Men Want إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار فى يومين فقط من طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طرح 8 فبرارير الماضى.
وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور فى مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.
الفيلم من بطولة تراجى بى. هينسون، وويندى ماكلندون كوفى، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسى مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسى مايرز.
كانت هذه تفاصيل خبر 7 ملايين دولار فى يومين لفيلم What Men Want لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.