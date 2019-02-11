شكرا لقرائتكم خبر عن 7 ملايين دولار فى يومين لفيلم What Men Want والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق فيلم What Men Want إيرادات وصلت إلى 7 ملايين دولار فى يومين فقط من طرحه فى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث طرح 8 فبرارير الماضى.

وتدور قصة فيلم What Men Want حول إبعاد امرأة عن الوسط الكروى من قبل وكلاء الرياضة الذكور فى مهنتها، ولكنها وبالرغم من ذلك تكتسب ميزة غير متوقعة عليهم عندما تطور القدرة على سماع أفكارهم، وبذلك تبدأ فى التفوق عليهم.

الفيلم من بطولة تراجى بى. هينسون، وويندى ماكلندون كوفى، وماكس جرينفيلد، وألديس هودج، وتامالا جونز، وتريسى مورجان، وجايسون جونز، وبريان بوسورث، ومن إخراج آدم شانكمان، وتأليف نانسى مايرز.