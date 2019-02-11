عمرو اديب: “كم انت عظيم يا صلاح.. حتى من غير ذقن”

كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 08:33 صباحاً -

لق الإعلامي عمرو أديب على صورة ظهر بها لاعب نادي ليڤربول الإنجليزي والمنتخب المصري لكرة القدم محمد صلاح حليق الذقن.

وبدأ عمرو أديب كلامه، في برنامج “الحكاية” على شاشة MBC مصر، “كم انت عظيم يا صلاح حتى من غير ذقن” قبل ان يتابع قائلا أن أي تصرف يقوم به محمد صلاح يتحول لخبر مليوني، وهو يعرف كيف يتعامل مع الشهرة.

وأضاف عمرو أديب أن محمد صلاح أصبح مواطنا عالميا لا يفكر بالطريقة الشرقية المصرية، ولذلك يصعد سلم المجد يوما بعد يوم.