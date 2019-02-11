شكرا لقرائتكم خبر عن "المافيا" تطارد ياسر جلال فى "لمس أكتاف" رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم ياسر جلال عددًا من مشاهده فى مسلسله الجديد "لمس أكتاف" المقرر أن ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، فى الديكور الخاص بالعمل، حيث يجسد شخصية ملاكم يتورط فى العديد من الأعمال الإجرامية وفى لحظة ما يقرر التوبة وأن يعيش فى سلام إلا أنه يطارد من عصابات ورجال المافيا وتدور الأحداث فى إطار درامى وأكشن.

والمسلسل من تأليف هانى سرحان، ومن إخراج حسين المنباوى، وإنتاج سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار الإثارة والتشويق، وتتضمن حياة مصارع اعتزل اللعب ويدخل فى العمل بشكل جديد وينظر للحياة بشكل آخر.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال والفنان فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، هبة عبد الغنى، محمد عز، سمر مرسى، وبطل العالم السابق كرم جابر، حيث انتهى مؤلف العمل هانى سرحان من كتابة 50% من أحداث العمل الذى يدور فى إطار من الدراما المشوقة.