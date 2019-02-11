محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:
تعاونت النجمة الأمريكية، مايلي سايرس، مع النجم الكندي، شون مينديز على طريقة الدويتو بأغنية "In My Blood" بحفل توزيع جوائز الجرامي، واللذان تألقاً في أداء مذهل لاقي استحسان وتصفيق الحضور، والأغنية مرشحة لجائزة أفضل أغنية في العام.
يقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- مايلي سايرس وشون مينديز في دويتو غنائي بحفل "جرامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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