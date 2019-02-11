على طريقة "باربي".. كاتي بيري تتألق في حفل "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

خطفت النجمة العالمية، كاتي بيري، الأنظار والأضواء فور وصولها على السجادة الحمراء لحفل توزيع الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، وظهرت كاتي وهي مرتدية فستان بينك على شاكلة دمي باربي الشهيرة، وحازت إطلالتها اعجاب واستحسان المتواجدين بالحفل.

وتشارك كاتي بيري كأحد مقدمي فقرات الحفل، وبالتحديد ستشارك في الاحتفاء بالمغنية والكاتبة الأمريكية، دوللي بارتون.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.​