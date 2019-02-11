شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "م البداية" لـ محمد حماقى تقترب من 10 ملايين مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتربت أغنية "م البداية" للمطرب محمد حماقى من تحقيق حوالى 10 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمى "يوتيوب" وهى من كلمات أمير طعيمة، ومن ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي وتعد الأغنية من ضمن أغانى ألبومه الجديد "كل يوم من ده" الذى طرحه مؤخرًا.

وتقول كلمات الأغنية "م البداية قولتلك إن مش دايمًا يكون الحب كافى.. والحياة ليها حسبة تانية يومها نزلت دمعة منك فوق كتافى".

يذكر أن محمد حماقى أقدم على خطوة جريئة خلال ألبومه الجديد "كل يوم من ده"، حيث طرح 20 أغنية كاملة، تعاون من خلالها مع العديد من الشعراء منهم أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، أمير طعيمة، وغيرهم، كما تعاون مع عمرو مصطفى ومحمد يحيى على صعيد التلحين ونادر حمدى موزعًا

من ناحية أخرى قرر حماقي، أن يحتفل مع جمهوره بعيد الحب، من خلال حفل غنائي من المقرر إقامته في أحد فنادق التجمع الخامس بالقاهرة، يوم 14 فبراير الجاري.