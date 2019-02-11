بعد خيانته لها.. كاردي بي مع صديقها أوفست في حفل "جرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حضرت النجمة العالمية، كاردي بي، مع صديقها النجم الأمريكي، أوفست، لحفل توزيع جوائز الجرامي في دورته الـ61 هذا العام، وعلى الرغم من المناوشات بينهما خلال الفترة الماضية بسبب خيانته لها، إلا أن كاردي بي نفت شائعات إنفصالها بظهورها معه بالحفل.

وكاردي بي مرشحة لـ5 جوائز هذا العام، من ضمنها أفضل ألبوم غنائي في العام.

ويقام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز "جرامي" الموسيقية في دورته الـ61 هذا العام، والذي يعد أحد أهم المحافل العالمية الخاصة بتكريم النجوم الموسيقيين حول العالم، بحضور نخبة من ألمع النجوم والنجمات وصناع الموسيقي.