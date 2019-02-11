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شكرا لقرائتكم خبر عن Bebe Rexha و جانيل مونيه يثرن الجدل من اللحظة الأولى بالـ"Grammy " والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر الكثير من النجمات العالميات حضور الحفلات الكبرى التى تركز على أدق تفاصيلها وسائل الإعلام فرصة رائعه من أجل خطف المزيد من الاضواء نحوهن و كسب الشهرة.
من هؤلاء النجمات Bebe Rexha التى عرفت دائما بحرصها على لفت الأنظار، فقد وصلت لحفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و المقام فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، حيث ظهرت مرتديه فستان قصير باللون الأحمر خطف أنظار الحضور وهو واحد من تصميمات دار " Monsoori " ، في حين اختارت حذائها من " Giuseppe Zanotti " .
أيضا فاجأت النجمة العالمية جانيل مونيه محبيها باختيارها فستان خارج تماما عن المألوف ، و هو لا يناسب سوى الباحثان عن لفت الأنظار على الـ red carpet ، و ستان جانيل من مجوعة تصميمات " Jean Paul Gaultier " .
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