عمرو أديب يشيد بأغنية "أشرب شاي" لحمادة هلال: "خفيفة الظل وجميلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: نشر الفنان حمادة هلال مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وأوضح خلالها إشادة الإعلامي عمرو أديب بأحدث أغانيه "أشرب شاي" والتي طرحها حمادة عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضح الفيديو إشادة عمرو أديب بالأغنية والتي وصفها بـ"خفيفة الظل والجميلة"، كما عرض عدد من الفيديوهات عبر برنامجه "الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية "Mbc مصر"لجمهور حمادة هلال وهو يقوم بتقليد أغنيته بشكل كوميدي عبر حساباتهم المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. يذكر ان حمادة هلال يستعد لبدء تصوير أولي مشاهده من مسلسل "ابن أصول" وسط مشاركة نخبة من نجوم الدراما التليفزيونية منهم الفنانة أيتن عامر، والمقرر مشاركته ضمن الماراثون الرمضاني المقبل.

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