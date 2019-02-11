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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
على الرغم من عدم حضورها حفل توزيع جوائز "بافتا البريطانية"، والذي أقيمت فعالياته مساء أمس الأحد، بحضور نخبة من النجوم ونجمات وصناع السينما حول العالم، وتفضيلها حضور حفل توزيع جوائز "الجرامي" في دورته الـ61 هذا العام، إلا أنها حرصت على التعليق بعد فوزها فيلمها "A Star is Born" بجائزة "أفضل موسيقى".
ونشرت جاجا تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" وعلقت على الجائزة قائلة: "لا أصدق أننا فزنا بجائزة أفضل موسيقى في بافتا، وكنت أتمنى أن أكون هناك ولكنني حرصت أن أكون متواجدة في الجرامي لإظهار محبتي لهم أيضاً، لقد صنعنا فيلمًا سينمائيًا عن الموسيقى، وهذا يعني العالم بالنسبة لي".
وأنهت تعليقها موجهة الشكر لجمهورها، وأنها لم تتمكن من المتواجد في كبرى المحافل العالمية بدونهم، كما وجهت الشكر لإدارة الأكاديمية البريطانية وسط تهنئة متابعيها بالجائزة.
كانت هذه تفاصيل خبر على الرغم من عدم حضورها.. ليدي جاجا تعلق على جائزتها بـ"بافتا البريطانية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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