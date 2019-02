شكرا لقرائتكم خبر عن توري كيلي تحصل على جائزتين بحفل توزيع جوائز Grammy.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبهرت النجمة العالمية توري كيلي محبيها ومعجبيها بإطلالتها البسيطة في حفل توزيع جوائز " Grammy " لعام 2019 و المقام في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الامريكية، وحصدت النجمة البالغة من العمر 26 عام جائزتين و هما " Best Gospel Album " عن ألبومها " Hiding Place ".

كما نالت توري كيلي جائزة أخرى وهى " Best Gospel Performance/Song " باغنية " Never Alone " .

ظهرت توري كيلي علي السجادة الحمراء بالحفل بصحبة زوجها آندر موريلو، و كانت توري ترتدي فستان باللون الأسود من مجموعة تصميمات دار أزياء "Paule Ka" بينما كانت مجوهراتها من "Hearts on Fire" ، و حذائها كان من مجموعة تصميمات " Roger Vivier " .