شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. "مدوباهم 2".. تعرف على أشهر إفيهات ماري منيب فى ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشتهرت الفنانة الراحلة ماري منيب، بدور المرأة المتسلطة، التى تحاول الدخول بين الرجل وزوجته، لتسيطر على حياتهما، ما يحول حياة هذين الزوجين إلى جحيم.



بلا نيلة

لكن على الرغم من هذه الأدوار التى اتسمت بالتسلط والجبروت، إلا أن الفنانة الراحلة ماري منيب، استطاعت أن ترسم البسمة على وجه المشاهدين بخفة ظلها، حتى وهى تؤدى أكثر الأدوار التى طغى عليها الشر.



الفنانة القديرة ماري منيب

وفى هذا التقرير نحاول تسليط الضوء على أبرز الإفيهات التى اشتهرت بها الفنانة القديرة، تزامناً مع احتفال محرك البحث جوجل بالذكرى الـ 114 لميلادها.



ماري منيب ويوسف وهبى

من أبرز الإفيهات التى حفظها المصريون عن الفنانة الراحلة ماري منيب "إسألينى أنا ده أنا مدوباهم اتنين"، وذلك خلال دورها فى فيلم "حماتى ملاك".

فى فيلم "اعترافات زوج" مع الفنان فؤاد المهندس والفنان يوسف وهبى، والفنانة شويكار، اشتهرت الفنانة ماري منيب بإفيه "بلا نيلة".

أما فى مسرحية "إلا خمسة" مع الممثل الكوميدى الراحل عادل خيرى اشتهرت بإفيه "إنتى جاية اشتغلى إيه".

إفيه.. إهرى يامهرى وأنا على مهلى

معلومات عن ماري منيب

اسمها بالكامل مارى سليم حبيب نصرالله، واسمها الفنى مارى منيب، وهى ممثلة كوميدية مصرية من أصول شامية، حيث ولدت فى بيروت بلبنان يوم 11 فبراير عام 1905.



مارى منيب فى أحد أدوارها

قدمت الفنانة مارئ منيب مع أسرتها إلى مصر، حيث سكنت فى حى شبرا بمدينة القاهرة، بدأت موهبتها الفنية في سن صغيرة.



مارى منيب فى شبابها

كانت بداية مارى منيب الفنية، كراقصة فى الملاهى ثم بدأت حياتها الفنية فى ثلاثينيات القرن العشرين على المسرح، انضمت إلى فرقة الريحانى عام 1937 وتوالت أعمالها فى المسرح السينما.



مارى منيب

اشتركت الفنانة ماري منيب فى العديد من الأفلام السينمائية التى تمثل علامات فى تاريخ السينما المصرية والعربية.



ماري منيب



مشهد للفنانة ماري منيب

ومن أهم هذه الأفلام بابا أمين، سي عمر، والمليونيرة الصغيرة، واشتهرت بدور الحماة المتسلطة، وتوفيت يوم 21 يناير عام 1969.