ريهام أيمن في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

خضعت الفنانة ريهام أيمن لجلسة تصوير جديدة، كشفت عنها عبر صفحتها في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت "ريهام" خلال الصور بإطلالة أنيقة مميزة، كما ظهرت في عدد من اللقطات العفوية، ونالت الصور إعجاب متابعيها وجمهورها.

وعلقت على الصور باللغة الإنجليزية قائلة: "أنت تجذب الطاقة التي تعطيك.. مشاعر إيجابية جيدة.. فكر بشكل إيجابي واستمتع بالحياة".

يذكر أن آخر أعمال ريهام مشاركتها في فيلم "هاتولي راجل" أمام الفنان أحمد الفيشاوي، والفنانة يسرا اللوزي، والفنان شريف رمزي.​