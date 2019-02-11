“أصالة” تحيي حفلة غنائية على مسرح جامعة الأميرة نورة الإثنين

كشفت اللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عن حفلة غنائية تحييها المطربة “أصالة” مساء الإثنين، على مسرح ملعب جامعة الأميرة نورة بالرياض، ضمن فعاليات مهرجان “أرض العجائب”.
وقالت “أصالة”: “بكره رح أكون معكم بالرّياض وطن أهلي وأحبّتي بـ (وندرلاند)، ورح نعيش سوا وقت يصنع أجمل الذّكريات، بكره اللقا”. و”أرض العجائب” مهرجان سنوي ترفيهي، يجمع أفراد الأسرة ضمن أجواء احتفالية مميزة، ويشمل مجموعة من العروض العالمية والفنون والمناطق الترفيهية الحركية والمطاعم وأركان التسوق المختلفة، ويستمر حتى 16 من فبراير الجاري.
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