كتب امير فتحي في الاثنين 11 فبراير 2019 01:11 صباحاً -
نفى محمد عبد الوهاب شقيق المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب بشكل قاطع ما تردد مؤخرًا عن حملها
وأقسم محمد ان شقيقته غير حامل وذلك في تدوينة عبر حسابه على فايسبوك قال فيها: «والمصحف، والإنجيل، والتوراة شيرين مش حامل».
وكان عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا أنباء عن انتظار الفنانة شيرين عبد الوهاب مولود جديد من زوجها المطرب حسام حبيب.
كانت هذه تفاصيل خبر شقيق شيرين يقسم: “والمصحف والإنجيل والتوراة شيرين مش حامل”! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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