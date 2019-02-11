فايا يونان تحيي حفل غنائي كبير على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة السورية فايا يونان حفلا غنائيا كبيرا على مسرح الماركيه بالتجمع الخامس بالقاهرة.

الفنانة السورية قدمت خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها، منها: “بيناتنا في بحر” و”ياليته يعلم” و”في الطريق إليك”، بالإضافة إلى عدد من أغاني ألبومها الأول، مع مزجها بمجموعة من الأغاني المصرية مثل “آه يا للاللي”، و”علي صوتك” للكينج محمد منير .

فايا قدمت أيضا خليط من الأغاني السورية التراثية القديمة مثل “جيرانة هالله هالله”، و”تحت هودجها”، وتغنت أيضا بأغنيتي “أمي نامت” و”جايبلي سلام” لفيروز، كما قدمت العرض اللايف الأول في مصر لآخر أغانيها “بغداد”، بمشاركة الملحن المصري حازم شاهين، بقيادة الفرقة الموسيقية للموسيقي ريان الهبر.

وفايا يونان هيَ مُغنية سورية سويدية، وُلدت في شهر يونيو عام 1992 في بلدة المالكية لعائلة من كلدان سوريا،وَنشأت في حلب، ثم هاجرت مع عائلتها إلى السويد، حيثُ عملت ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمُساعدة الاجتماعية عبر منظمة الصليب الأحمر الدولي بالسويد.

بدأت شُهرة فايا يونان عام 2014 بعد إطلاقها أُغنية مُشتركة مع أُختها ريحان يونان بعنوان “لبلادي”، حيثُ استعرضتا فيها آثار الحَرب والدمار على الشُعوب، وقد تُرجمت هذه الأغنية إلى عدة لُغات وتم بثها عبر قنوات تلفزيونية عالمية.