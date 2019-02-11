صور.. لفتة دافئة من سيف علي خان تجاه المصورين

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

ممثل The Sacred Games سيف على خان Saif Ali Khan غيور تماما عندما يتعلق الأمر بحبيبه الصغير تيمور، لكنه يتفهم أن المصورين لديهم مهمة بإنجاز عملهم وليس هناك من ضرر إذا كانوا ينتظرون بصبر رؤية الطفل الجميل لالتقاط بعض الصور له.

وبينما سمعنا في وقت سابق قصصا عنه، وهو يمنع وسائل الإعلام من التقاط صور لتيمور، لكن لفتة دافئة منه قد سارعت بدحض تلك الروايات جميعها، والواقع أنه يقدر جهودهم بل ويشكرهم بإرساله بعد أن فاجأ المصورين مؤخرا عندما كانوا ينتظرون خارج مقر إقامته، بتقديم القهوة كعربون تقدير لهم.

كشف المصور فيرال بياني على موقعه في Instagram أنه في الوقت الذي يزداد فيه غضب سيف Saif من الباباراتزي، ودائما ما يطلب منهم أن يبقوا على مسافة من تيمور Taimur، قد فاجئهم مفاجأة سارة، بأن أرسل القهوة إلى اليهم وهو يتمركزون خارج منزله.

المصور أثنى على خطوة خان، وأكد كيف فاز بقلوبهم بإرسال أكواب من القهوة لإظهار احترامه. وقال: “لأن هذا هو بالتأكيد ما نسميه “إنسان” وأنه مثال عظيم وضعه كي يحتذي به مشاهير آخرين.

وعلى عكس معظم الأيام الأخرى، شوهد سيف يحمل كلبه إلفيس لمسافة قصيرة حول المنزل، من ناحية أخرى، خرج تيمور مع مربيته وحاول أن الابتسام وهو يسير أمام الكاميرات.

عبّر كل من سيف وكارينا مراراً عن قلقهما إزاء جنون المصورين حول تيمور الذي ولد في 20 ديسمبر 2016، وقد أكدا عدة مرات أنهما يريدان أن يعيش الطفل طفولة عادية يستمتع بها، بعيداً عن توثيق كل نشاط يقوم به.