علياء بهات تعتذر لكانجانا رانوت

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قالت الممثلة الهندية علياء بهات يوم الخميس 7 فبراير أنها ستعتذر إلى مواطنتها الممثلة كانجانا رانوت على المستوى الشخصي إذا كانت مستاءة منها. تأتي استجابة ممثلة “رازي ” بعد أيام من انتقادها كانجانا بسبب سجال دار بينهما حول فيلم كانجانا الأخير التاريخي الاسطوري Manikarnika.

وفي مقابلة أجريت مؤخرا، تحدثت كانغانا عن كيف أن الناس في هذه الصناعة (السينما)، أمثال عامر خان وعلياء بهات، لم يدعموها في أثناء إطلاق فيلمها Manikarnika. وقالت كانغانا أنها في الوقت الذي حرصت فيه على حضور العرض الخاص لفيلم “دانجال” و”سكريت سوبرستار” و”رازي”، لم تستجب علياء وعامر لدعوتها لحضور عرض فيلمها الخاص.

وردا على ذلك، قالت علياء التي تروج حاليا لفيلمها القادم” جيلي بوي “مع رانفير سينج: “أتمنى أن لا تكرهني ولا اعتقد انها تكرهني. لا أعتقد أنني فعلت أي شيء عمدا لإزعاجها. وإذا كان من سوء تفاهم، سوف اعتذر لها على المستوى الشخصي. مؤكدة ” انها كانت دائما معجبة بكانجانا.

وأضافت علياء في مقابلة يوم الخميس”ولكن لقد قلت دائما انني معجبة بها كثيرا كممثلة وشخص. انها صريحه جدا وشجاعة لتكون على هذا النحو، لم أكن على بينه من هذه المشكلة أو أي شيء، كنت مشغولة بالتصوير. لذا نعم، ماذا يمكنني أن أقول، لا أريد أن أزعج أحدا، “.

من ناحية أخرى، سيتم عرض فيلم علياء بهات (جيلي بوي) مع النجم الشاب رانفير سينج، الفيلم سيعرض على شاشات السينما في 14 فبراير.