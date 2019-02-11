نقابة المهن السينمائية تنفي فصل فصل خالد يوسف تزامنا مع أزمة الفيديو الإباحي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت نقابة المهن السينمائية بيانًا أوضحت فيه الموقف القانوني لها تجاة المخرج خالد يوسف، بعد ارتباط اسمه بالفيديو الإباحي المنتشر خلال الفترة الماضية للفنانتين منى فاروق وشيما الحاج.

غادة جبارة، وكيل نقابة المهن السينمائية، قالت في البيان: «النقابة لم تفصل المخرج خالد يوسف، ولم نناقش تلك الواقعة، لأنه حتى الآن لم يتم توجيه اتهام رسمي له، وبشكل عام قرارات النقابة مع أعضائها تكون بعد إدانتهم من قبل المحكمة».

وأضافت: «وفي حال إدانته، سيجتمع بعد ذلك مجلس إدارة النقابة للبت في أمر العضو إن كانت ستستمر عضويته أو يتم فصله، ولكل حالة ظروفها الخاصة وفقاً لقانون النقابة ولوائحها الداخلية».

وكشفت أنه في حالة توجيه اتهام رسمي لخالد يوسف ستوكل النقابة محامياً للتواجد معه أثناء التحقيقات، في حالة موافقته على ذلك.

يذكر أن منى فاروق وشيما الحاج اعترفتا أنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: «أنتم مسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض بتصوير نفسه».

كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.

وكانت النقابة كشفت أنها لن تدافع عن منى فاروق أو شيما الحاج لأنهما ليستا مسجلتين في قوائم عضوية النقابة.