ماذا فعلت والدة منى فاروق في المحكمة؟.. شاهد أول صورة لها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت أسرة الفنانة المصرية منى فاروق على حضور جلسة محاكمتها، والتي أقيمت بمحكمة جنح مدينة نصر.

والدة منى، كانت من بين الحضور، وذلك لحرصها على دعم ابنتها ومساندتها في محنتها، وبمجرد خروج منى من المحكمة سارعت للحاق بها ونادت عليها وهي تصرخ “أنا وراكي يا منى أنا معاكي”، لتنفي بذلك كل ما قيل حول تبرؤ أسرة منى فاروق منها.

وكان قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر، قد أصدر قرارا بتجديد حبس الفنانتين منى فاروق، وشيما الحاج، في التهم الموجهة إليهما بعد انتشار الفيديو الفاضح لهما.

القاضي قرر حبس الفنانتين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وغادرت المتهمتان مقر المحكمة بعد انتهاء الجلسة، داخل سيارة شرطة تؤمنها عناصر الشرطة النسائية.

يذكر أن أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، بتهمة ارتكابهما فعل فاضح، وجاء ذلك على خلفية تداول فيديو إباحي لهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونسبت النيابة للمتهمتين تهمة التحريض على الفسق، والإعلان عن طريق إحدى وسائل الإنترنت، واعترفت الفنانتان بأنهما كانتا في الفيديو الإباحي المنتشر، وذلك بعدما غرر بهما المخرج خالد يوسف، وجاء في التحقيقات معهما بأن واحدة منهما قالت: «أنتم أمسكتم بنا فقط؟ خالد يوسف معروف أنه لا يعطي أي دور لفنانة إلا بعدما يقيم معها علاقة جنسية ويصورها فيديو، فهو مصاب بمرض تصوير نفسه».

كما دلت الفنانتان على مقر تصوير الفيديو وهي شقة مملوكة للمخرج خالد يوسف بشارع البترول في ميدان لبنان بالمهندسين.