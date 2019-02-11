شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم صفية العمرى فى ختام مهرجان أيام القاهرة للمنودراما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم حفل ختام مهرجان أيام القاهرة للمنودراما الفنانة صفية العمرى عن مسيرتها الفنية ومشاركتها من قبل فى عرض مونودراما، بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون نقيب المهن التمثيلية، والدكتور سامح مهران رئيس لجنة التحكيم، والدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان .
صفية العمرى عقب تكريمها قالت كلمة قصيرة أكدت فيها شكرها لإدارة المهرجان وسعادتها وامتنانها بهذا التكريم فى مهرجان يهتم بمسرح المنودراما، وقالت إنها وقفت على خشبة هذا المسرح، وعندما حضرت اليوم تذكرت كواليس مسرحيتها التى قدمتها على خشبته.
وقدم حفل ختام المهرجان الفنان والمذيع محمد نشأت، وكان حفل الختام بدأ بعزف لفرقة أوسكاريزما خارج المسرح ثم داخل المسرح، وتم تكريم رئيس الفرقة، كما منحت إدارة المهرجان شهادات مشاركة لكل الفرق التى شاركت فى الدورة الثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر صور.. تكريم صفية العمرى فى ختام مهرجان أيام القاهرة للمنودراما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.