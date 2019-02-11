شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تكريم صفية العمرى فى ختام مهرجان أيام القاهرة للمنودراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرم حفل ختام مهرجان أيام القاهرة للمنودراما الفنانة صفية العمرى عن مسيرتها الفنية ومشاركتها من قبل فى عرض مونودراما، بحضور الدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون نقيب المهن التمثيلية، والدكتور سامح مهران رئيس لجنة التحكيم، والدكتور أسامة رؤوف مؤسس ورئيس المهرجان .

صفية العمرى عقب تكريمها قالت كلمة قصيرة أكدت فيها شكرها لإدارة المهرجان وسعادتها وامتنانها بهذا التكريم فى مهرجان يهتم بمسرح المنودراما، وقالت إنها وقفت على خشبة هذا المسرح، وعندما حضرت اليوم تذكرت كواليس مسرحيتها التى قدمتها على خشبته.