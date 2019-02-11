بفستان أبيض.. "دوقة كامبريدج" تخطف أنظار جمهور السجادة الحمراء بـ"بافتا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

وصلت دوقة كامبريدج كيت ميدلتون، مع زوجها الأمير ويليام، إلى السجادة الحمراء الخاصة بفعاليات حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية، في دورته الـ72، والتي تقام في قاعة ألبرت الملكية في العاصمة لندن، في حضور نخبة من نجوم وصناع السينما العالمية.

ظهرت ميدلتون بفستان أبيض خطف أنظار المتابعين وكأنها نجمة هوليوودية من الطراز الرفيع.

وبدأ توافد النجوم على السجادة الحمراء للحفل، منهم جلين كلوز، رامي مالك، المخرجة اللبنانية، نادين لبكي، ليلي كونز، مارجو روبي، كيت بلانشيت، إيمي أدامز، المخرج الأمريكي، سبايك لي، ياليتزا أبريسيو، ماهرشالا علي، فيجو مورتنسن، كلير فوي، لوك ايفانز، ستيف كوجان، تيموثي شالاميت، ونجم فرقة "كوين" براين ماي.

يذكر أن حفل توزيع جوائز بافتا البريطانية سيقام في الساعات الأولي من صباح غد الإثنين. ​