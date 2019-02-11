"A Star is Born" يفوز بجائزة الموسيقى التصويرية

صورة ارشيفية

حصد فيلم الدراما والموسيقى "A Star is Born" للنجم برادلي كوبر، جائزة الأكاديمية البريطانية "بافتا" فى فئة الموسيقى التصويرية.

وكان فيلم الدراما والتاريخ "The Favourite" للمخرج اليوناني يورجوس لانثيموس، قد تصدر قائمة ترشيحات جوائز "بافتا" بإجمالي

12 ترشيحًا، فيما جاء في المرتبة الثانية أفلام "Bohemian Rhapsody، و"Roma" و"A Star is Born"، و"First Man" برصيد 7 ترشيحات جوائز لكل منهما.

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