الجمعة.. زاب ثروت يحتفل بألبومه الجديد في ساقية الصاوي

يحتفل الفنان زاب ثروت، يوم الجمعة المقبل، بألبومه الجديد "ملوك المدينة" ، وذلك مع جمهوره علي مسرح الساقية في تمام السابعة والنصف مساء .
وبلغت مسيرة زاب ثروت ذروتها بدايات العام المنصرم بالتزامنمه إطلاق أول ألبوماته الغنائية "المدينة"، بمشاركة الموزع الموسيقى ونجم الإلكترونيك ميوزيك سارى هانى، وضم فى جعبته 8 أغنيات، منها 7 دويتوهات غنائية.
وشملت كل أغنية منها حلول ضيف مميز عليه، فى تقديم "كوبليه" متكرر خلال تأديته الحماسية للأغنية، بدايتها "المدينة" التى حملت اسم الألبوم وتعاون خلالها مع المطربة إنجى نضيف، وأغنية "الدنيا" مع طارق الشيخ، و"الصحاب" مع حمزة نمرة، و"خمسة وعشرين" مع هانى الدقاق.
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