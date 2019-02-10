بعد 18 عاماً من الفقر والحرمان.. العثور على شرير بوليوود ماهيش أناند ميتاً

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

عُثر على الفنان الهندي ماهيش اناند الذي اشتهر في فترة التسعينيات من القرن الماضي بالأدوار الشريرة التي أجادها، ميتاً في مقر إقامته في مومباي في وقت سابق من يوم السبت 9 فبراير بحسب وكالة الأنباء الهندية ANI.

وجرى على الفور نقل جثمان الفنان البالغ من العمر 57 عاماً، إلى مستشفى كوبر لتشريح الجثة، وحتى الآن لم يتضح بعد سبب وفاته. وقد شوهد الفنان الراحل لآخر مرة في “رانميلا راجا”، الذي صدر 18 يناير 2019، وهو الفيلم الذي شهد عودته إلى الشاشة الفضية بعد 18 عاما من التوقف التام.

عمل الممثل في العديد من الأفلام الناجحة في بوليوود مثل Kurukshetra، Swarg، Coolie No 1، Vijeta، Shahenshah وغيرها الكثير. كما عمل أيضاً مع بعض الأسماء الكبيرة في بوليوود أمثال النجم دارمندا Dharmendra وصني ديول Sunny Deol وسانجاي دوت Sanjay Dutt وجوفيندا Govinda وأميتاب باتشان Amitabh Bachchan وغيرهم.

وقد أشارت تقارير أن الممثل عاش وحده في فيرسوفا، مومباي، وعندما اتصل موقع PeepingMoon. com بزوجته السابقة، قالت إنها لم تكن على علم بوفاته. قالت: “نحن منفصلان منذ 2002 “.

وفي مقابلة سابقة، كشف أناند أنه عانى من الصعوبات المالية خلال فترة ابتعاده عن السينما، يقول: “لم أعمل لمدة 18 عاما ولكن الله جاء في شكل إنسان وقدم لي دورا صغيرا”.

أضاف ماهيش أنه عندما اتصل به المنتج باهاج نحلاني للحضور إلى مكتبه، لم يكن لديه حتى المال مقابل أجرة السفر. “لقد عملت مع بعض كبار النجوم، ولكن لا أحد يتذكرني”.